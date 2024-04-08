Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Первая репетиция хора «ZA отцов и сыновей» пройдёт в Ижевске 11 апреля

10:27, 08 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первая репетиция хора «ZA отцов и сыновей» пройдёт в Ижевске 11 апреля
10:27, 08 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
92
0

В прошлом году участниками хора стали более 5 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинаются репетиции хора «ZA отцов и сыновей», выступление которого пройдёт в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участникам хора предстоит отрепетировать исполнение семи песен: «Священная война», «Мы за ценой не постоим», «Когда мы были на войне», «Катюша», песни Романа Разума «Нас миллионы русских» и «Победа за нами», а также Гимн России.

Репетиции намечены на 11, 18, 23, 25 апреля, 7 и 8 мая. Начало в 19:00.

Напомним, в прошлом году к хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске присоединились более 5 тысяч человек

10:27, 08 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы