Первая репетиция хора «ZA отцов и сыновей» пройдёт в Ижевске 11 апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начинаются репетиции хора «ZA отцов и сыновей», выступление которого пройдёт в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участникам хора предстоит отрепетировать исполнение семи песен: «Священная война», «Мы за ценой не постоим», «Когда мы были на войне», «Катюша», песни Романа Разума «Нас миллионы русских» и «Победа за нами», а также Гимн России.

Репетиции намечены на 11, 18, 23, 25 апреля, 7 и 8 мая. Начало в 19:00.

Напомним, в прошлом году к хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске присоединились более 5 тысяч человек.