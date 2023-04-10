По решению суда на улице Раскольникова в Сарапуле появится остановочный павильон и пешеходный переход

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на улице Раскольникова вблизи остановки «Зайцева» появится пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Ранее в прокуратуру обратился житель Сарапула, имеющий 1 группу инвалидности. Он сообщил, что на улице Раскольникова у остановки «Зайцева» не соблюдаются требования законодательства о транспортной доступности для инвалидов. На месте нет пешеходного перехода.

Прокурор подал в суд иск на управление благоустройства Сарапула. В результате суд обязал учреждение обустроить пешеходный переход около остановки «Зайцева». Помимо этого там должна быть установлена посадочная площадка, автопавильон, скамья, урна, технические средства организации дорожного движения. Работы нужно выполнить до 15 августа 2023 года.