Сотрудники ГИБДД выявили почти 80 нарушений рядом со школами и детскими садами Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции проверяют улично-дорожную сеть вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проводится для создания безопасных условия для детей. Полицейские особо следят за наличием дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети», которые должны быть видимы как пешеходам, так и водителям. Помимо этого особое внимание уделяется дорожной разметке на пешеходном переходе и наличию ограждений на перекрестках.

Сотрудники Госавтоинспекции уже осмотрели более 90% образовательных организаций и обнаружили почти 80 нарушений. Самыми частыми нарушениями стали: отсутствие разметки, полное или частичное отсутствие ограждений и предупреждающих знаков — иногда они бывают скрыты деревьями.

Соответствующие акты и предписания отправили организациям, ответственным за содержание этих территорий. В скором времени все нарушения должны быть устранены.

Жителей Ижевска просят сообщать о потенциально опасных участках дорог рядом с образовательными учреждениями по телефону 415-700 или 415-701.