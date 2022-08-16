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Сотрудники ГИБДД выявили почти 80 нарушений рядом со школами и детскими садами Ижевска

18:01, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Сотрудники ГИБДД выявили почти 80 нарушений рядом со школами и детскими садами Ижевска
18:01, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#детские сады\n#проверка\n#нарушения\n#безопасность
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии
209
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Чаще всего отсутствуют ограждения на перекрестках, дорожные знаки и разметка на переходах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции проверяют улично-дорожную сеть вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие проводится для создания безопасных условия для детей. Полицейские особо следят за наличием дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети», которые должны быть видимы как пешеходам, так и водителям. Помимо этого особое внимание уделяется дорожной разметке на пешеходном переходе и наличию ограждений на перекрестках.

Сотрудники Госавтоинспекции уже осмотрели более 90% образовательных организаций и обнаружили почти 80 нарушений. Самыми частыми нарушениями стали: отсутствие разметки, полное или частичное отсутствие ограждений и предупреждающих знаков — иногда они бывают скрыты деревьями. 

Соответствующие акты и предписания отправили организациям, ответственным за содержание этих территорий. В скором времени все нарушения должны быть устранены.

Жителей Ижевска просят сообщать о потенциально опасных участках дорог рядом с образовательными учреждениями по телефону 415-700 или 415-701.

18:01, 16 августа, 2022
Екатерина Сентемова
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#детские сады\n#проверка\n#нарушения\n#безопасность