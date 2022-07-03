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Суд обязал администрацию Глазова отремонтировать дорогу к подстанции скорой помощи

13:55, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
Суд обязал администрацию Глазова отремонтировать дорогу к подстанции скорой помощи
13:55, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
820
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА "Сусанин"
820
0

Проезжая часть имеет множество дефектов.

Глазов. Удмуртия. Администрацию Глазова обязали отремонтировать дорогу к подстанции скорой медицинской помощи по улице Будённого. Об этом сообщает пресс-служба глазовского районного суда.

На проезжей части образовались выбоины и просадки глубиной 16 и 12 см. В декабре 2021 года управление ЖКХ администрации Глазова привлекли к административной ответственности и присудили штраф. Однако муниципалитет не предпринял мер по ремонту дороги.

Суд бездействие властей города незаконным и обязал до 1 сентября 2022 года отремонтировать дорогу.

Напомним, в ноябре 2021 года в соцсетях появилось видео, где работники скорой помощи самостоятельно заделывают ямы на дороге, ведущей к подстанции.

13:55, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
820
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог