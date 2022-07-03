Суд обязал администрацию Глазова отремонтировать дорогу к подстанции скорой помощи

Глазов. Удмуртия. Администрацию Глазова обязали отремонтировать дорогу к подстанции скорой медицинской помощи по улице Будённого. Об этом сообщает пресс-служба глазовского районного суда.

На проезжей части образовались выбоины и просадки глубиной 16 и 12 см. В декабре 2021 года управление ЖКХ администрации Глазова привлекли к административной ответственности и присудили штраф. Однако муниципалитет не предпринял мер по ремонту дороги.

Суд бездействие властей города незаконным и обязал до 1 сентября 2022 года отремонтировать дорогу.

Напомним, в ноябре 2021 года в соцсетях появилось видео, где работники скорой помощи самостоятельно заделывают ямы на дороге, ведущей к подстанции.