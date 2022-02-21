Житель Ижевска предложил способ борьбы с воровством дорожных люков

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин Николай Рупасов предложил способ борьбы с воровством люков от колодцев. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Сегодня утром прочитал в ИА «Сусанин», что в Ижевске вновь крадут люки от колодцев. За январь 5 штук унесли с улицы Молодёжной и у лицея №41. В прошлом году двух воров удалось поймать. Первый из них похитил аж 26 крышек тепловых камер! Зачем крадут? Всё элементарно. Скорее всего, для сдачи в металлолом», — прокомментировал ситуацию горожанин.

При этом он отметил, что столь серьёзную проблему можно решить с помощью дистанционного контроля люков.

«Такой пилот был у нас был в Питере с компанией «ТЭК СПб». Там на крышки люков в одном из районов города поставили датчики. Они контролируют крышку люка изнутри и улавливают её положение в пространстве. При повреждении или отклонении люка даже на три градуса компания тут же получает оповещение, и есть возможность оперативно отреагировать», — написал Николай Рупасов.

По его словам, итогом такой практики станет уменьшение ДТП в городе и предотвращение возможных хищений крышек и другого имущества городского коммунального хозяйства.