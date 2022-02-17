В Восточном посёлке в Ижевске построят 17-этажный жилой дом

Ижевск. Удмуртия. На улице Чехова в Ижевске построят 17-этажных жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики.

Разрешение на строительство получила компания «Русский дом+». Здание будет располагаться в частном секторе Восточного посёлка. Месяцем ранее организация получила от Минстроя Удмуртии отказ в строительстве жилого дома на этом же месте. Тогда исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ республики Ришат Ибрагимов заявил, что уважает позицию жителей, которые ценят «идентичность Восточного посёлка».

Затем он подчеркнул, что если не получится прийти к взаимопониманию с застройщиками, то может быть рассмотрен вариант пересмотра градостроительных регламентов для этой территории.

Тем не менее, «Русский дом+» не раз пытался получить разрешение на стройку в этом месте. По данным Минстроя, застройщик обращался в ведомство ещё с конца 2020 года, но каждый раз получал отказ — всего четыре раза. 9 февраля «Русский дом+» вновь обратился в министерство, скорректировав проектную документацию и устранив все предыдущие замечания. На этот раз застройщик своего добился. Разрешение выдано на основании статьи 51 Градостроительного кодекса России.

Площадь строительства составит 1,4 тыс. кв. м. 17-этажный дом со 141 квартирой будет состоять из одной секции. При этом здание будет находиться в зоне Ж1, подходящей для застройки высокой этажности.

«Проектом строительства многоквартирного дома предусматривается организация строительной площадки в границах отведённого земельного участка, при этом при осуществлении работ по устройству свайных фундаментов «Русский дом+» должен заключить договор со специализированной организацией, которая будет осуществлять мониторинг состояния объектов, попадающих в зону влияния нового строительства», — заключили в Минстрое Удмуртии.

Отметим, что согласно данным из ЕГРЮЛ, компании «Литум» (она же СЗ «Капитал») и «Русский дом+» зарегистрированы по одинаковому адресу, в одном и том же офисе. Кроме того, у обеих организаций один генеральный директор.