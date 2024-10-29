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Приехали: трамвай с пассажирами протаранил магазин электроники в центре Осло

17:48, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Приехали: трамвай с пассажирами протаранил магазин электроники в центре Осло
17:48, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Норвегия\n#авария\n#ДТП\n#магазин\n#трамвай
Источник фото: pxhere.com
41
0

Пострадали несколько человек.

Осло. Норвегия. Трамвай сошел с рельсов и пробил витрину магазина электроники в Осло. По данным полиции, инцидент произошел на улице Сторгата в центре норвежской столицы, передает «МИР 24» со ссылкой на NRK.

Пострадали 4 человека, в том числе водитель. В салоне в момент происшествия находилось около 20 пассажиров. К счастью, серьезных травм не получил никто, всем пострадавшим оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу.

Людей из здания, в котором находится магазин, эвакуировали. Также сообщается, что в домах, расположенных неподалеку от места аварии, временно отключили свет.

17:48, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Норвегия\n#авария\n#ДТП\n#магазин\n#трамвай