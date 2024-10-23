В Ижевске в эти выходные трамваи не будут ходить на Буммаш из-за ремонта путей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 21:00 пятницы, 25 октября, до 04:30 понедельника, 28 октября, трамваи не будут ходить от Тимирязева до Буммаша из-за ремонта трамвайных путей на перекрёстке улиц Буммашевской и 10 лет Октября. Об этом сообщается на странице «ИжГЭТ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее автомобилисты жаловались в городских пабликах Ижевска на проколотые колёса как раз на этом перекрёстке. Как сообщают в компании, после ремонта трамвайных путей будет также отремонтирована и заасфальтирована проезжая часть.

Движение трамваев 2, 5, 7 и 9 временно будет изменено.

Трамвай №2 будет иметь кольцевой маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул.Ленина - ул. Промышленная.

Трамвай №5: ул. Огнеупорная - ул. Магистральная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.

Трамвай №7 поедет по маршруту: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева. А затем обратно.

Трамвай №9: ул. Московская - ул. Магистральная - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева. Затем поедет в обратном направлении.

Напомним, что на время ремонта заезжать на Буммаш начнут автобусы №12 и №27.