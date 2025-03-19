Они должны выйти на маршрут в апреле.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали красить троллейбус №7 и трамвай №1 в цвет «Ижевский рябиновый». Об этом сообщает пресс-служба города.
Покраска приурочена к 265-летию города.
«Яркие рябиновые троллейбусы и трамваи выйдут на маршрут уже в апреле. Призываем все предприятия города также оформить свою продукцию в юбилейном стиле», – говорится в сообщении.
Напомним, в честь 265-летнего юбилея Ижевска в городе разработали фирменный стиль и цвет.
Больше узнать о мероприятиях, которые пройдут в честь круглой даты можно на сайте.
Видео: пресс-служба администрации Ижевска
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