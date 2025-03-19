Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали красить троллейбус №7 и трамвай №1 в цвет «Ижевский рябиновый». Об этом сообщает пресс-служба города.

Покраска приурочена к 265-летию города.

«Яркие рябиновые троллейбусы и трамваи выйдут на маршрут уже в апреле. Призываем все предприятия города также оформить свою продукцию в юбилейном стиле», – говорится в сообщении.

Напомним, в честь 265-летнего юбилея Ижевска в городе разработали фирменный стиль и цвет.

Больше узнать о мероприятиях, которые пройдут в честь круглой даты можно на сайте.



Видео: пресс-служба администрации Ижевска