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В Ижевске начали красить автобусы и троллейбусы в фирменный рябиновый цвет

16:55, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске начали красить автобусы и троллейбусы в фирменный рябиновый цвет
16:55, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
188
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#трамвай\n#рябина\n#День города
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
188
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Они должны выйти на маршрут в апреле.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали красить троллейбус №7 и трамвай №1 в цвет «Ижевский рябиновый». Об этом сообщает пресс-служба города.

Покраска приурочена к 265-летию города.

«Яркие рябиновые троллейбусы и трамваи выйдут на маршрут уже в апреле. Призываем все предприятия города также оформить свою продукцию в юбилейном стиле», – говорится в сообщении.

Напомним, в честь 265-летнего юбилея Ижевска в городе разработали фирменный стиль и цвет.

Больше узнать о мероприятиях, которые пройдут в честь круглой даты можно на сайте.


Видео: пресс-служба администрации Ижевска

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16:55, 19 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#трамвай\n#рябина\n#День города