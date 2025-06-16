Ижевск. Удмуртия. В соцсетях жительница Ижевска Мария пожаловалась, что целый час ждала новый трамвай «Львёнок» на маршруте №10. Она рассказала, что специально пошла с детьми на данный трамвай с коляской из-за его комфортабельности.

«Я была разочарована, и удивлена, я простояла час и за это время не было новой красивой комфортабельной 10-ки, шли только старые с огромными лестницами. Естественно, залезть я не смогла, опоздала с детьми куда нужно было, назревает огромный вопрос — где современные трамваи, которые городу прислали по федеральному проекту? Для нас, маломобильных групп, это особенно важно», — рассказала ижевчанка.

Напомним, что 16 новых трамваев «Львёнок» Ижевск получил в 2020 году. С тех пор они курсируют по маршруту №10.

Пресс-служба «ИжГЭТ» пояснила, что на трамвайном маршруте №10 сейчас курсирует 20 единиц транспорта, из них 12 вагонов составляют «Львята». Другие два вагона проходят регламентное техническое обслуживание (ТО-1) и ещё два — ТО-2.

В то время, когда Мария ждала нужный транспорт, по линии согласно расписанию курсировали 7 «Львят». Также не стоит забывать, что транспортом управляют люди, и пять новых трамваев в указанное время находились на станции «Ворошилова», так как у водителей был обед.