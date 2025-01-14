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В 2025 году в Ижевске заменят более пяти километров трамвайных путей на аварийных участках

08:30, 14 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В 2025 году в Ижевске заменят более пяти километров трамвайных путей на аварийных участках
08:30, 14 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ремонт улиц\n#ремонт\n#трамвай\n#глава Ижевска
Источник фото: Дмитрий Чистяков «ВКонтакте»
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Ремонты будут проходить в выходные дни.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске планируют заменить более пяти километров трамвайных путей на самых аварийных участках. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Поскольку объём работ значительный, придётся вновь мириться с ограничениями в движении трамваев. По этой же причине работы будут проходить в выходные дни. Такая практика применялась при ремонте улицы Ленина в 2024 году.

«При проведении капитального ремонта трамвайных путей будет уложена новая рельсошпальная решётка с использованием технологии анкерных креплений, которая обеспечивает не только надёжную фиксацию рельса, но и снижает шум и вибрацию, с последующим асфальтированием переездов через трамвайные пути», – говорится в сообщении.

Места будущего ремонта: улица Карла Маркса (от улицы Кирова до переулка Широкого), улица Кирова (от остановки «Монтажный техникум» до перекрёстка с улицей Удмуртской), перекрёсток улиц Карла Маркса и Бородина, улица Шишкина, улица Кирова (от улицы 30 лет Победы до улицы Нижней), улица 4-я Подлесная (от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной), перекрёсток улицы Ленина с улицей Халтурина, перекрёсток улиц Карла Маркса и Чугуевского, заезд в трамвайное депо №1 на улице Карла Маркса.

08:30, 14 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ремонт улиц\n#ремонт\n#трамвай\n#глава Ижевска