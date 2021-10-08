В следующем году в Ижевске откроют два детских сада

А 11 октября дети смогут пойти в новое учреждение на СХВ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2022 году заработают 2 новых детских сада. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев.

Дошкольные учреждения откроют в рамках нацпроекта «Демография».

Первое трехэтажное здание на 220 мест находится в микрорайоне Берша. В нем уже идет монтаж входных групп и подключение к коммуникациям.

Второй сад на 150 мест расположен в поселке Машиностроителей. На объекте строители заканчивают кровельные работы и делают теневые навесы.

Также оба подрядчика активно выполняют внутреннюю отделку.

С мая по июнь 2022 года в этих детских садах будут комплектовать дошкольные группы на новый учебный год.

На следующей неделе в Ижевске начнет работать детский сад в районе Сельхозвыставки. Он прошел все проверки надзорных органов и с 11 октября ждет малышей.