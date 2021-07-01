В Ижевске строят станцию для повторного использования промывных вод

На ее возведение отведено порядка трёх лет.

Ижевск. Удмуртия. На станции водоподготовки «Кама-Ижевск» идёт строительство сооружений для повторного использования промывных вод. Ход работ проверил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

На данный момент воду после промывки утилизируют. Сооружения помогут вернуть часть воды и использовать её для повторной очистки.

«До 10% очищаемой и подготавливаемой воды водоканал расходовал для того, чтобы промывать отстойники и фильтры. Та вода, которая использовалась для промывки самых отстойников и фильтров, уже не возвращалась в технологический цикл», — рассказал градоначальник.

Также, по его словам, отработанная вода при сбросе представляла определённую угрозу для экологии и окружающей среды. После введения в действие объекта до 98% воды после промывки вернётся в технологический процесс.

На строительство отведено порядка трёх лет, а общая сумма инвестиций превысила 500 млн рублей.

Как заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин, строящаяся станция строится в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Частично она финансируется за счёт инвестиционной программы «Ижводоканала», частично — из федерального бюджета, из которого в 2021 году выделено 120 млн рублей.

«Всё это нужно для того, чтобы вода у ижевчан была более чистой. Мы знаем, что есть разные проблемы с мутностью, с запахами. Сейчас мероприятия направлены на то, чтобы никаких жалоб в перспективе не было», — сообщил министр.