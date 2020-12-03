В Ижевске определился подрядчик, который займется ремонтом дворов в 2021 году

В столице обновят 18 придомовых территорий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили подрядчика, который займется ремонтом дворов в 2021 году. Во всех лотах победила компания «Лидер», сообщает пресс-служба администрации города.

В столице отремонтируют 18 дворов. Обновленные территории появятся у 25 многоквартирных домов по улицам:

- Коммунаров, 289;

- Удмуртская, 263к, 275, 277;

- Тимирязева, 19, 21а, 29;

- 40 лет Победы, 64, 66;

- Союзная, 27, 35;

- Союзная, 145;

- Коммунаров, 179, 183;

- Красноармейская, 67;

- Ленина, 160;

- Удмуртская, 187.

Больше всего дворов отремонтируют в Ленинском районе по улицам Клубная, 36, Клубная, 67, Баранова, 77, Селтинская, 9, Луначарского, 21, Заречное шоссе, 31, Джамбула, 65, Чайковского, 74.

Подрядчик выйдет на объекты 15 апреля, все работы должны быть завершены до 30 сентября. Гарантия на бордюры и дорожное покрытие составляет 5 лет.

В зависимости от пожеланий жителей, которые подавали заявки на ремонт, во дворах восстановят тротуары, подходы к подъездам, бордюры, проезжую часть, обустроят парковки. Также во дворах установят спортплощадки, детские городки, газонные ограждения, скамейки. На эти цели направят почти 106 млн рублей по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Отметим, с 2017 года по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске благоустроили 154 придомовые территории.