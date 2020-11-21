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Стоимость проезда в общественном транспорте Воткинска повысится до 25 рублей

17:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Стоимость проезда в общественном транспорте Воткинска повысится до 25 рублей
17:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#цены\n#проезд
Фото: pixabay.com
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Проездные билеты для школьников не подорожают.

Воткинск. Удмуртия. Стоимость проезда в общественном транспорте Воткинска подорожает до 25 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас билет в автобусе стоит 24 рубля. Повышенную стоимость введут с 1 декабря. Это связано с тем, что увеличилась цена компримированного природного газа и расходы на запасные части, горюче-смазочные материалы и ремонтные работы.

Проездные билеты для школьников не подорожают. Их по-прежнему можно будет приобрести за 450 рублей (70 поездок) и 600 рублей (95 поездок). Студенческий проездной будет стоить 900 рублей, пенсионный — 1100 рублей, гражданский — 1 300 рублей.

Напомним, что с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска составляет 25 рублей, по карте «МИР» — 19. Подорожали на 25% и единые проездные билеты.

 

 

17:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#цены\n#проезд