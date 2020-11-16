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Усиленное наблюдение начали вести спасатели за акваторией ижевского пруда

08:30, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
Усиленное наблюдение начали вести спасатели за акваторией ижевского пруда
08:30, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Набережная Ижевского пруда\n#рыба\n#рыбалка
Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk
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Толщина льда на водоёме составляет всего 2-3 см.

Ижевск. Удмуртия. Толщина льда на ижевском пруду достигла всего 2-3 см. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Ижевска.

15 ноября на городском водохранилище сформировался ледяной покров. Спасатели Ижевска выставляют аншлаги – «Выход на лед запрещен!», также за территорией ведется усиленное наблюдение.

Как отмечают в службе, безопасная толщина льда – минимум 5-7 см. В настоящее время покров еще не достаточно плотный.

Напомним, в выходные произошли 2 первых несчастных случая на льду в этом сезоне. В Завьяловском и Кизнерском районах утонули рыбаки.

08:30, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Набережная Ижевского пруда\n#рыба\n#рыбалка