Добровольцы нашли пропавшего в Игре мужчину, который день назад ушёл на рыбалку

Игра. Удмуртия. В Игринском районе добровольцы смогли найти рыбака, который пропал сутки назад. Об этом сообщает Удмуртское отделение национального центра помощи детям.

28 января отряду ДПСО «Велес» сообщили, что в Игринском районе пропал мужчина. 27 января он ушёл на рыбалку, но в 10:00 28 января не вернулся домой, поэтому родственники пропавшего сообщили об этом в спасательные службы Игры.

На место выехали сотрудники МВД, МЧС, спасатели ГО и ЧС, добровольцы отряда ДПСО «Велес» и сотрудник лыжной базы на снегоходе. В результате доброволец вместе с сотрудником базы обнаружили рыбака на льду.

Мужчина не мог самостоятельно передвигаться. На месте отрядный доктор оказал ему первую медицинскую помощь. Рыбака эвакуировали к месту сбора и увезли в больницу.