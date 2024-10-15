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Водолазы обнаружили на дне Сепычевского пруда в Удмуртии рыбака и его автомобиль

18:09, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Водолазы обнаружили на дне Сепычевского пруда в Удмуртии рыбака и его автомобиль
18:09, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
209
0
#Завьяловский район\n#утопление\n#спасатели\n#рыбалка\n#гибель людей
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Обстоятельства гибели устанавливаются следователем.

Завьялово. Удмуртия. В Сепычевском пруду Завьяловского района спасатели обнаружили утонувшего рыбака. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

В отдел полиции обратилась жена потерявшегося мужчины. Она рассказала, что её муж 1968 года рождения отправился на рыбалку, но спустя время перестал выходить на связь.

Полицейские обнаружили следы автомобиля, уходящие в Сепычевский пруд. По заявке полиции спасатели выехали на место и провели обследование дна. На расстоянии 30 метров от берега на дне водолазы обнаружили автомобиль и утонувшего рыбака.

Обстоятельства гибели устанавливаются следственным отделом СУ СКР по Удмуртии. 

18:09, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
209
0
#Завьяловский район\n#утопление\n#спасатели\n#рыбалка\n#гибель людей