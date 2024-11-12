В Кизнере рыбак провалился под лёд и утонул

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии 69-летний житель села Кизнер во время рыбалки провалился под лёд и утонул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Со слов родных, мужчина уехал на рыбалку утром. После того, как он не вернулся к вечеру, родственники пошли его искать. Около пруда они обнаружили машину и личные вещи пожилого мужчины.

Толщина льда на водоеме составляла всего два сантиметра. Сообщается, что родственники подплыли на лодке к месту провала и достали тело.

Обстоятельства гибели рыбака устанавливаются следственными органами.

В МЧС предупреждают, что лёд пока слишком тонкий, находиться на нём опасно. Минимально необходимая толщина для одного человека должна составлять не менее десяти сантиметров.