Усть-Лем. Удмуртия. Тело рыбака извлекли из воды в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом сообщил глава Комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин в своём телеграм-канале со ссылкой на МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл 1 марта на реке Лекма. Из водоема вблизи деревни Усть-Лем извлекли тело 69-летнего мужчины. По словам жены погибшего, утром он ушёл на рыбалку.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.