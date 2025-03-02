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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Рыбак утонул в Юкаменском районе Удмуртии

11:51, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Рыбак утонул в Юкаменском районе Удмуртии
11:51, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
318
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#рыбалка
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
318
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Трагедия произошла 1 марта.

Усть-Лем. Удмуртия. Тело рыбака извлекли из воды в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом сообщил глава Комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин в своём телеграм-канале со ссылкой на МЧС Удмуртии. 

Инцидент произошёл 1 марта на реке Лекма. Из водоема вблизи деревни Усть-Лем извлекли тело 69-летнего мужчины. По словам жены погибшего, утром он ушёл на рыбалку. 

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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11:51, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
318
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#рыбалка