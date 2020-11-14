Аэролодку «Ижора» поставили на боевое дежурство по реке Кама в Удмуртии

Дежурство организовано с 13 ноября.

Каракулино. Удмуртия. С 13 ноября на реке Кама в Каракулинском районе Удмуртии на аэролодке «Ижора» начали дежурить спасатели. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Судно предназначено для оказания помощи пострадавшим в труднодоступных местах, для передвижения по льду и снегу, а также по тем местам, где не пройдет любой другой вид транспорта: по тонкому льду, мелководью, тростникам, болотам.

В спасательных отрядах прошли подготовки и проверки состояния снегоходов, аварийно-спасательных автомобилей, средств спасения: багров, якорей, «кошек», медицинских аптечек, сходней и досок для подачи пострадавшему на тонком льду.

«В настоящее время на территории республики ледяной покров на водоемах тонкий, выходить на лед нельзя!», - добавляют спасатели.

Отметим, 14 ноября произошли сразу 2 трагедии на водоемах: в Завьяловском и Кизнерском районах. В обоих случаях мужчины занимались подледной ловлей рыбы на неокрепшем льду.