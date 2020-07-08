Стелу «Город трудовой доблести» могут установить в Ижевске до конца осени

Выбор места вынесут на дополнительное народное голосование.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные варианты мест, где можно установить стелу «Город трудовой доблести» предложили на заседании комиссии содействия охране памятников, переименованию улиц и остановочных пунктов Ижевска. Памятник может появиться в столице Удмуртии уже до конца осени 2020 года.

Так историк-краевед Евгений Шумилов предложил выбрать площадь у монумента «Дружба народов».

«Помимо самой стелы необходимо увековечить тех, чьи имена не отражены в топонимах города, на мемориальных досках и памятниках — это директора заводов, конструкторы, руководители города, республики военных лет», — добавил Шумилов.

Руководитель музея Ижевска Марина Рупасова отметила, что памятник можно установить вместо круглой клумбы напротив Вечного огня или с противоположной стороны Арсенала, на площади рядом со зданием правительства.

Также прозвучал вариант сделать не один памятник, а несколько, и разместить их на въездах в Ижевск, на ЖД вокзале и в аэропорту, как напоминание гостям и жителям столицы о трудовой славе города.

Поскольку стела — это объект капитального строительства, то при выборе места нужно учитывать подземные коммуникации, а также тематику самого пространства.

Например, были поставлены под сомнение идеи установки монумента на набережной Ижевского пруда и Центральной площади, поскольку они уже плотно ассоциируются с прогулками, развлечениями и отдыхом у горожан.

«Наиболее подходящее место - площадь у монумента «Дружба народов». Есть даже условное название — Площадь трудовой доблести. Следом за этим вариантом идёт Сквер Победы – около Вечного огня. Опрос среди горожан пройдёт с 13 по 20 июля, чтобы окончательно определиться с местом. В это время подготовим конкурсную документацию по созданию эскиза стелы, а затем объявим конкурс среди архитекторов», — рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, на конкурс отведено не более месяца. К концу августа появится понимание, где появится памятник и как он будет выглядеть. Оставшееся до конца года время выделят на разработку проектно-сметной документации, проведение торгов, создание и установку самой стелы.

Напомним, что сбор подписей за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» началось в марте 2020 года. Инициативу поддержали 547 тыс. человек. 2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ижевску почётного звания.