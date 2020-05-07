В ней приняли участие жители трех дворов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилась музыкальная эстафета «Поющий двор». Последними в акции приняли участие жители дома №267/2 по улице Удмуртской, сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте глава республики Александр Бречалов.

В этот раз военные песни жильцы посвятили своей соседке – труженице тыла Екатерине Зубковой.

«Она с 13 лет трудилась на одном из ижевских заводов, а ночами помогала медикам в госпитале. Именно для нее всем двором исполнили: «Три танкиста», «Пора в путь-дорогу», «Катюша» и песню «Синий платочек», – написал руководитель региона.





Напомним, ранее в акции приняли участие жители дома №105 по улице Красногеройской и двора дома №103 по улице Архитектора Берша.

Бречалов также предложил 9 мая в 19:01 – сразу после минуты молчания – выйти на балконы и исполнить песню «День Победы».

Напомним, в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса массовые мероприятия были отменены, поэтому празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн.