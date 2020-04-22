  • $ 74.72 ↓
  • € 80.25 ↓

Оперативные бригады волонтеров будут контролировать самоизоляцию прибывающих в Ижевск

16:45, 22 апреля, 2020
Ксения Чернова
Оперативные бригады волонтеров будут контролировать самоизоляцию прибывающих в Ижевск
16:45, 22 апреля, 2020
Ксения Чернова
1030
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#самоизоляция
Фото: Pixabay
1030
0

Речь в первую очередь идет о тех, кто вернулся в город из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ижевск. Удмуртия. Оперативные бригады волонтеров в Ижевске будут контролировать, как прибывающие из других регионов соблюдают меры карантина и самоизоляции. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Речь в первую очередь идет о тех, кто вернулся в город из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они получают предписания Роспотребнадзора о необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Под запретом даже походы в магазин.

«Для того, чтобы контролировать, как граждане исполняют это требование, мы начинаем с сегодняшнего дня реализацию нового проекта. Благодаря нашим волонтерам мы создали несколько оперативных бригад, которые в ежедневном режиме будут выдвигаться по тем адресам, которые оставляют въезжающие в город. Они будут контролировать присутствие по этим адресам», – рассказал Бекмеметьев.

В случае, если приехавшего не окажется на месте, волонтеры попробуют связаться с ним по телефону.

«Если он не отвечает на звонок либо подтверждает, что он находится где-то на территории города, что запрещено, данная информация передается МВД для оформления протокола об административном правонарушении», – отметил градоначальник.

Ответственность для тех, у кого на руках есть указание сидеть дома, предусмотрена частью 2 статьи 6.3 КоАП России. Нарушение законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность, а также в случае нарушения законного предписания – в данном случае предписания Роспотребнадзора о необходимости оставаться в квартире, влечет штраф. Гражданам придется заплатить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Если в период режима карантина незаконные действия повлекли причинение вреда здоровью другому или даже его смерть, штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

16:45, 22 апреля, 2020
Ксения Чернова
1030
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#самоизоляция

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Удмуртии: на дачи можно выезжать при наличии правоустанавливающих документов

11:50, 20 апреля, 2020
9815

Еще 30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

8984
16:25, 18 апреля, 2020

Несколько десятков приехавших из Москвы и Московской области выявили в пробке на Сарапульском тракте в Ижевске

8277
13:20, 20 апреля, 2020

В Сарапуле появился первый зараженный коронавирусом

6088
20:58, 18 апреля, 2020

Глава Удмуртии анонсировал расширение списка возобновляющих работу отраслей

6031
16:58, 21 апреля, 2020

В России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом

14:14, 19 апреля, 2020
2776

Очагом распространения коронавируса в Набережных Челнах оказалась кондитерская фабрика

2355
16:53, 21 апреля, 2020

Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

1941
18:24, 22 апреля, 2020

Молодёжь Екатеринбурга устроила тайную вечеринку во время самоизоляции

1860
12:10, 19 апреля, 2020

«Яндекс» предложил россиянам бесплатно провериться на коронавирус

1778
11:34, 22 апреля, 2020

Глава ВОЗ предупредил, что основная битва с COVID-19 еще впереди

12:21, 21 апреля, 2020
2058

В Турции от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина

2033
10:00, 19 апреля, 2020

Матчи Лиги чемпионов могут возобновиться 7 августа

1959
12:00, 19 апреля, 2020

Протесты с требованиями отмены карантина прошли в США

1783
16:50, 19 апреля, 2020

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

1615
16:00, 18 апреля, 2020

Лонгриды

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020