Оперативные бригады волонтеров будут контролировать самоизоляцию прибывающих в Ижевск

Речь в первую очередь идет о тех, кто вернулся в город из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ижевск. Удмуртия. Оперативные бригады волонтеров в Ижевске будут контролировать, как прибывающие из других регионов соблюдают меры карантина и самоизоляции. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Речь в первую очередь идет о тех, кто вернулся в город из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они получают предписания Роспотребнадзора о необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Под запретом даже походы в магазин.

«Для того, чтобы контролировать, как граждане исполняют это требование, мы начинаем с сегодняшнего дня реализацию нового проекта. Благодаря нашим волонтерам мы создали несколько оперативных бригад, которые в ежедневном режиме будут выдвигаться по тем адресам, которые оставляют въезжающие в город. Они будут контролировать присутствие по этим адресам», – рассказал Бекмеметьев.

В случае, если приехавшего не окажется на месте, волонтеры попробуют связаться с ним по телефону.

«Если он не отвечает на звонок либо подтверждает, что он находится где-то на территории города, что запрещено, данная информация передается МВД для оформления протокола об административном правонарушении», – отметил градоначальник.

Ответственность для тех, у кого на руках есть указание сидеть дома, предусмотрена частью 2 статьи 6.3 КоАП России. Нарушение законодательства при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность, а также в случае нарушения законного предписания – в данном случае предписания Роспотребнадзора о необходимости оставаться в квартире, влечет штраф. Гражданам придется заплатить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Если в период режима карантина незаконные действия повлекли причинение вреда здоровью другому или даже его смерть, штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.