Хулиганы разбили стекло на новой остановке в Ижевске

Остановочный комплекс появился в сентябре 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Хулиганы в Ижевске разбили стекло на остановке «улица Кирова» по ходу движения из центра. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, инцидент произошел в ночь на 20 февраля. Ущерб оценивается предварительно в 14 тыс. рублей.

МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» уже обратился в полицию.

Напомним, что новые остановки на Пушкинской появились в сентябре 2019 года. Часть из них оборудовали «городским смартфоном», однако позже городские власти решили отказаться от них. В октябре прошлого года хулиган разбил экран смартфона трубкой.