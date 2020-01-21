Власти Ижевска предупредили горожан о надвигающейся непогоде

Дорожные службы готовятся к снегопаду.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска готовятся к предстоящему снегопаду, который прогнозируют в среду, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По прогнозу ожидается мокрый снег, морось и усиление ветра. Температура будет около нуля градусов. На дорогах может образоваться снежный накат.

В первую очередь дорожники будут расчищать спуски, подъёмы, перекрёстки и маршруты движения общественного транспорта. В «часы пик» расчистка снега временно прекратится из-за большого автомобильного потока.