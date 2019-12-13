Торговавший спиртным ларек снесли на улице Сельской в Ижевске

До конца года запланирован снос ещё двух торговых точек.

Ижевск. Удмуртия. Под контролем судебных приставов на улице Сельской в Ижевске принудительно демонтирован торговый ларёк. Как сообщила пресс-служба ФССП России по Удмуртии, причина сноса — торговля спиртосодержащей продукцией.

Информация о выявленных нарушениях сотрудники полиции направили в администрацию Ижевска, которая в свою очередь подала исковое заявление в суд, после этого последовало решение о принудительном сносе ларька. Собственник конструкции в добровольном порядке решение суда не исполнил.

Понесённые расходы в дальнейшем взыщут с должника. До конца 2019 года запланирован демонтаж ещё двух торговых объектов, расположенных рядом с домами на улице Пойма, 16 «А» и улице Совхозной, 113.