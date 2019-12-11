Ограничения будут действовать в четверг, 12 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Стоянку авто на улице Пушкинской запретят в Ижевске в четверг, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

С 08:00 до полуночи будет запрещена стоянка на отрезке улицы от перекрестка с улицей Лихвинцева до перекрестка с улицей Наговицына по ходу движения из центра. Связано это с подготовкой к новогодним праздникам и проведением работ по строительству ледового городка.

Напомним, ледовый городок начали строитель на площади 2 декабря, а спустя неделю рабочие занялись установкой главной ёлки города.