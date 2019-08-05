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Строительство газопровода в ижевском микрорайоне Люлли начнут в 3 квартале 2019 года

14:00, 05 августа, 2019
Ксения Чернова
Строительство газопровода в ижевском микрорайоне Люлли начнут в 3 квартале 2019 года
14:00, 05 августа, 2019
Ксения Чернова
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: tOrange.biz
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Также в микрорайоне в этом году начнется ремонт улиц.

Ижевск. Удмуртия. Строительство газопровода в ижевском микрорайоне Люлли начнут в 3 квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

До конца сентября специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Ввести в эксплуатацию газораспределительные сети микрорайона Люлли планируется в 2020 году.

Напомним, в поселке необходимо провести около 7,8 км газопровода.

Также в микрорайоне в этом году начнется ремонт улиц и дорог к участкам, которые выделили под строительство жилых домов многодетным семьям.

«Предусмотрен ремонт проезжей части улиц с устройством покрытия переходного типа из щебня», - отметили городские власти.

14:00, 05 августа, 2019
Ксения Чернова
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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