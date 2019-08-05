Также в микрорайоне в этом году начнется ремонт улиц.

Ижевск. Удмуртия. Строительство газопровода в ижевском микрорайоне Люлли начнут в 3 квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

До конца сентября специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Ввести в эксплуатацию газораспределительные сети микрорайона Люлли планируется в 2020 году.

Напомним, в поселке необходимо провести около 7,8 км газопровода.

Также в микрорайоне в этом году начнется ремонт улиц и дорог к участкам, которые выделили под строительство жилых домов многодетным семьям.

«Предусмотрен ремонт проезжей части улиц с устройством покрытия переходного типа из щебня», - отметили городские власти.