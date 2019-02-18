В расписании появились 28 дополнительных рейсов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличили количество автобусов на маршруте №40. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, с 18 февраля в расписании появились 28 дополнительных рейсов, плановый интервал в час пик сокращается до 3-4 минут.

По мнению транспортников, это позволит улучшить систему общественного транспорта города.

«Пока говорить о положительных результатах внесения изменений на маршруте № 40 рано. Согласно данным объективного мониторинга ГЛОНАСС, 18 февраля, несмотря на увеличение количества автобусов этого маршрута, интервал движения в утренний час пик отклонялся от планового. Причиной стали дорожные заторы», - говорится в сообщении.

Также в планах ИПОПАТ с 1 марта изменить расписание движения на маршруте № 6 в связи с обращениями, поступившими от жителей микрорайона Люлли.