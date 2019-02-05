Ижевск потратит до 6 млн рублей на корректировку проекта реконструкции Центральной площади

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска потратят до 6 млн рублей на изменения в проектно-сметной документации по реконструкции Центральной площади. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Госзакупок.

Извещение о проведении открытого конкурса появилось на сайте 2 февраля. Заказчиком выступает служба благоустройства и дорожного хозяйства. Речь идет о работах, которые будут проводиться на участке от улицы Пушкинской до улицы Вадима Сивкова.

В документах также сказано, что заказчик будет обращать в большей степени внимание на цену контракта (значимость критерия оценки - 60%) и квалификацию участников закупки: наличие необходимых средств, оборудования, опыта работы и деловой репутации (значимость критерия оценки – 40%).

Проект реконструкции Центральной площади в июле прошлого года представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова. В середине августа торги по благоустройству площади признали несостоявшимися, так как единственной компанией, которая подала заявку для участия в аукционе, стало ООО «Дельта-Строй», однако 13 сентября «Дельта-Строй» вновь выиграла конкурс.

Реконструкцию Центральной площади в столице Удмуртии начали 21 сентября. Ее разделили на три этапа.