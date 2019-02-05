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Ижевск потратит до 6 млн рублей на корректировку проекта реконструкции Центральной площади

14:40, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
14:40, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
277
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#бюджет\n#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#центральная площадь\n#торги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска потратят до 6 млн рублей на изменения в проектно-сметной документации по реконструкции Центральной площади. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Госзакупок.

Извещение о проведении открытого конкурса появилось на сайте 2 февраля. Заказчиком выступает служба благоустройства и дорожного хозяйства. Речь идет о работах, которые будут проводиться на участке от улицы Пушкинской до улицы Вадима Сивкова.

В документах также сказано, что заказчик будет обращать в большей степени внимание на цену контракта (значимость критерия оценки - 60%) и квалификацию участников закупки: наличие необходимых средств, оборудования, опыта работы и деловой репутации (значимость критерия оценки – 40%).

Проект реконструкции Центральной площади в июле прошлого года представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова. В середине августа торги по благоустройству площади признали несостоявшимися, так как единственной компанией, которая подала заявку для участия в аукционе, стало ООО «Дельта-Строй», однако 13 сентября «Дельта-Строй» вновь выиграла конкурс.

Реконструкцию Центральной площади в столице Удмуртии начали 21 сентября. Ее разделили на три этапа.

14:40, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
277
0
#бюджет\n#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#центральная площадь\n#торги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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