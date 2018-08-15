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Торги по благоустройству Центральной площади Ижевска признали не состоявшимися

12:00, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:00, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
1047
0
#благоустройство\n#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
1047
0

Единственной компанией, которая подала заявку для участия в аукционе, стала «Дельта-Строй».

Ижевск. Удмуртия. Торги, связанные с благоустройством Центральной площади Ижевска признали не состоявшимися. Единственной компанией, которая подала заявку для участия в аукционе, стало ООО «Дельта-Строй».

В протоколе рассмотрения говорится, что контракт заключается с единственным участником - «Дельта-Строй».

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с частью 1, статьи 71 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается с единственным участником - ООО «Дельта-Строй», - говорится в документации.

Согласно информации, размещенной на сайте Госзакупок, речь идет о территории между улицами Пушкинской и Вадима Сивкова: от правительства до кинотеатра «Россия» и дворца культуры «Металлург».  Источником финансирования станет бюджет Ижевска, включая субсидию, предоставленную из регионального и федерального бюджетов. Максимальная цена контракта составляет 85,5 млн рублей.

Также в документах сказано, что работы должны завершить до 15 октября 2018 года. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению единственной заявки присутствовали три человека, единогласным решением комиссия признала заявку «Дельта-Строй» соответствующей требованиям закона о закупках и конкурсной документации.

Ранее на презентации проекта по реконструкции власти Удмуртии рассказали о том, что подрядчика должны определить в конце августа. Работы по реконструкции будут разделены на три этапа, причем второй и третий планируют реализовать в том числе при помощи бизнеса.

Сусанин / Perestroyka: в Ижевске презентовали проект благоустройства Центральной площади - Статьи

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики 19 июля презентовали проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Согласно документу, работы по обновлению территории будут проходить в три этапа, первый из которых по планам должен стартовать и закончиться уже в 2018 году. Концепцию реконструкции представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова, которая является супругой известного блогера Ильи Варламова.

ИА "Сусанин"

Жителям Ижевска представляют проект благоустройства Центральной площади. В мероприятии принимают участие представители региональной власти, архитекторы, урбанисты и более 100 неравнодушных жителей...

12:00, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
1047
0
#благоустройство\n#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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