В Ижевске несколько улиц превратились в каток

На водопроводе произошла утечка. Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

Ижевск. Удмуртия. Несколько улиц Ижевска превратились в каток. Как в соцсетях сообщают очевидцы, водой заливает улицу 10 лет Октября, Пушкинскую и 50 лет ВЛКС.

«10 лет Октября залита водой, всё это уже замерзает и ОЧЕНЬ скользко. Одно ДТП уже есть около светофора на перекрёстке ул. Щорса», - пишут пользователи в группе ИГГС ВКонтакте.

В диспетчерской службе «Ижводоканала» корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили, что на водопроводе произошла утечка. Сейчас идут работы по устранению аварии.