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В Ижевске несколько улиц превратились в каток

18:15, 12 ноября, 2018
Диана Ворончихина
18:15, 12 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1306
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#вода\n#происшествие
Фото: vk.com/Анатолий Кузьмин
1306
0

На водопроводе произошла утечка. Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

Ижевск. Удмуртия. Несколько улиц Ижевска превратились в каток. Как в соцсетях сообщают очевидцы, водой заливает улицу 10 лет Октября, Пушкинскую и 50 лет ВЛКС.

«10 лет Октября залита водой, всё это уже замерзает и ОЧЕНЬ скользко. Одно ДТП уже есть около светофора на перекрёстке ул. Щорса», - пишут пользователи в группе ИГГС ВКонтакте.

В диспетчерской службе «Ижводоканала» корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили, что на водопроводе произошла утечка. Сейчас идут работы по устранению аварии.

18:15, 12 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1306
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#вода\n#происшествие

 

 

 


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