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      Глава Удмуртии остался недоволен уборкой снега и организацией новогодних праздников в Ижевске

      11:55, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      11:55, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1549
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#Центральная площадь Ижевска\n#снег
      Фото: facebook/Жанна Гинзбург
      1549
      0

      По словам Александра Бречалова, 31 декабря и 1 января даже на Центральной площади города лежал огромный слой снега.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал администрацию Ижевска за неудовлетворительную уборку снега с улиц города. По его словам, 31 декабря и 1 января даже на Центральной площади города лежал огромный слой снега.

      «Претензия горожан абсолютно справедливая. Это безобразие», - сказал Бречалов.

      При этом Бречалов согласился, что сегодня город убирается лучше по сравнению с прошлым годом, «но лучше это не означает «хорошо».

      Также глава Удмуртии остался недоволен ледовым городком «Сказбург».

      «То, что я увидел, мне не понравилось. Это не «минус» предпринимателю, то что он вложился и сделал такой объект, это «минус» мэрии. Перегородить Центральную площадь так, сделать такой забор – эстетически это выглядит очень некрасиво», - сказал Бречалов.

      Кроме того, Бречалов отметил, что концепцию организации праздничного досуга нужно продумывать «существенно заранее» и обсуждать ее с горожанами.

      «Я сознательно отошел от темы организации Нового года в Ижевске, чтобы посмотреть, как это будет происходить силами мэрии и городской думы. Но по всей видимости, придется весь календарь под контроль брать. Во-первых, любые празднования <…> нужно форматы обсуждать с людьми», - резюмировал Александр Бречалов.

      По его мнению, Центральная площадь должна быть для прогулок, а не для таких сооружений, как «Сказбург». Поэтому есть вероятность, что этой зимой здесь могут появится дополнительные зоны для отдыха.

      «Есть набор предложений и инициатив, если мы сможем их реализовать, то я, думаю, да, сделаем», - сказал руководитель региона. 

      11:55, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1549
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#Центральная площадь Ижевска\n#снег

       

       

       

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