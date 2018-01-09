Глава Удмуртии остался недоволен уборкой снега и организацией новогодних праздников в Ижевске

По словам Александра Бречалова, 31 декабря и 1 января даже на Центральной площади города лежал огромный слой снега.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал администрацию Ижевска за неудовлетворительную уборку снега с улиц города. По его словам, 31 декабря и 1 января даже на Центральной площади города лежал огромный слой снега.

«Претензия горожан абсолютно справедливая. Это безобразие», - сказал Бречалов.

При этом Бречалов согласился, что сегодня город убирается лучше по сравнению с прошлым годом, «но лучше это не означает «хорошо».

Также глава Удмуртии остался недоволен ледовым городком «Сказбург».

«То, что я увидел, мне не понравилось. Это не «минус» предпринимателю, то что он вложился и сделал такой объект, это «минус» мэрии. Перегородить Центральную площадь так, сделать такой забор – эстетически это выглядит очень некрасиво», - сказал Бречалов.

Кроме того, Бречалов отметил, что концепцию организации праздничного досуга нужно продумывать «существенно заранее» и обсуждать ее с горожанами.

«Я сознательно отошел от темы организации Нового года в Ижевске, чтобы посмотреть, как это будет происходить силами мэрии и городской думы. Но по всей видимости, придется весь календарь под контроль брать. Во-первых, любые празднования <…> нужно форматы обсуждать с людьми», - резюмировал Александр Бречалов.

По его мнению, Центральная площадь должна быть для прогулок, а не для таких сооружений, как «Сказбург». Поэтому есть вероятность, что этой зимой здесь могут появится дополнительные зоны для отдыха.

«Есть набор предложений и инициатив, если мы сможем их реализовать, то я, думаю, да, сделаем», - сказал руководитель региона.