Александр Бречалов попросил главу Ижевска выйти в эфир

У горожан накопилось много вопросов, касающихся города.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов попросил главу Ижевска Юрия Тюрина выйти в прямой эфир и ответить на вопросы горожан. Об этом Бречалов сказал в прямом эфире ИА «Удмуртия».

В частности, глава республики поручил Тюрину ответить на вопросы о предновогоднем украшении города и о бродячих собаках.

«Много вопросов задаются: «когда будет город украшен?» Я не хочу на себя брать все, так сказать, функции и градоначальника тоже, поэтому Юрия Тюрина прошу в ближайший эфир выйти и <…> по всем вопросам, в том числе по новогодним украшениям соответствующие комментарии гражданам дать», - отметил руководитель.

Напомним, глава Удмуртии третью неделю выходит в прямой эфир и отвечает на вопросы горожан. 4 декабря руководитель появился в эфире информагентства «Сусанин» и рассказал о назначении Натальи Гольцовой, отсутствии нарушений закона в работе Михаила Хомича, о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, формировании кабмина и другом. 11 декабря глава ответил на вопросы в эфире ТНТ-Новый регион. 18 декабря появился в прямом утреннем эфире « ИА Удмуртия».