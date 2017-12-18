  • $ 58.69 ↓
  • € 69.09 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      LIVE: Александр Бречалов в прямом эфире «ИА Удмуртия»

      08:30, 18 декабря, 2017
      Алексей Мокрушин
      08:30, 18 декабря, 2017
      Алексей Мокрушин
      1939
      0
      #прямая трансляция\n#прямой эфир\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов
      1939
      0

      Глава Удмуртия расскажет о поддержке рождаемости и выплат на первенца с января 2018, о бюджете будущего года, проблеме бродячих животные, вопросы связанные со свалками ТБО.

      Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов в 3-ий раз выходит в прямой эфир из студий удмуртских СМИ в Ижевске. Первый раз это было 4 декабря и Информационное агентство «Сусанин», 11 декабря «ТНТ – Новый Регион» и вот сегодня 18 декабря он в сетевом издании государственного СМИ «ИА Удмуртия».

      В ИА «Сусанин» Александр Бречалов рассказывал о ситуации в хоккейном клубе «Ижсталь», театре «Парафраз», аварийном жилье и озвучил вопросы пользователей соцсетей и назначил Министра спорта Удмуртии Наталью Гольцову. 

      В эфире «ТНТ-Новый Регион» руководитель Удмуртской Республики ответил о татуировке на ноге в виде буквы «М», моногородах и трендах их развития, "Ижевской винтовке", предприятии "Ижметмаш" и путях вывода его из кризиса, о том что Ижевск будут украшать к Новому году и о подарках детям из малообеспеченных семей.

       

       
      08:30, 18 декабря, 2017
      Алексей Мокрушин
      1939
      0
      #прямая трансляция\n#прямой эфир\n#глава Удмуртии\n#Александр Бречалов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      7815

      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      6727
      17:00, 13 декабря, 2017

      Уголовное дело возбудили против врача частной клиники в Ижевске

      5714
      15:38, 15 декабря, 2017

      Порыв у разрушенного дома в Ижевске, списки допущенных к Олимпиаде и гигантский пингвин: что произошло минувшей ночью

      5145
      08:00, 13 декабря, 2017

      Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

      4408
      12:12, 17 декабря, 2017

      Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

      16:32, 14 декабря, 2017
      1298

      Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

      1125
      18:29, 17 декабря, 2017

      В Москве арестовали замглавы Росимущества Елену Паткину по подозрению в хищении 150 млн рублей

      1084
      09:18, 15 декабря, 2017

      В Хабаровске 72-летний пенсионер стал иконой стиля

      1067
      17:00, 15 декабря, 2017

      Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России

      1061
      09:52, 14 декабря, 2017

      В сети появились первые спойлеры после премьеры ленты «Звездные войны: Последние джедаи»

      16:00, 12 декабря, 2017
      1039

      В сети опубликовали первый официальный постер ленты «8 подруг Оушена»

      764
      17:42, 15 декабря, 2017

      В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет: на борту находилось 25 человек

      729
      09:13, 14 декабря, 2017

      Власти Нью-Йорка назвали взрыв у метро «Таймс Сквер» терактом

      664
      12:15, 12 декабря, 2017

      Дональд Трамп заявил, что США «стоят на пороге нового экономического чуда»

      664
      12:20, 14 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: памятник конструктору мотоцикла «Иж» и новые обитатели зоопарка

      Ижевск готовится к Новому году

      Удмуртия в минуту: программа переселения из аварийного жилья и новогодний конкурс

      18 декабря, 2017