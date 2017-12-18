LIVE: Александр Бречалов в прямом эфире «ИА Удмуртия»

Глава Удмуртия расскажет о поддержке рождаемости и выплат на первенца с января 2018, о бюджете будущего года, проблеме бродячих животные, вопросы связанные со свалками ТБО.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов в 3-ий раз выходит в прямой эфир из студий удмуртских СМИ в Ижевске. Первый раз это было 4 декабря и Информационное агентство «Сусанин», 11 декабря «ТНТ – Новый Регион» и вот сегодня 18 декабря он в сетевом издании государственного СМИ «ИА Удмуртия».

В ИА «Сусанин» Александр Бречалов рассказывал о ситуации в хоккейном клубе «Ижсталь», театре «Парафраз», аварийном жилье и озвучил вопросы пользователей соцсетей и назначил Министра спорта Удмуртии Наталью Гольцову.

В эфире «ТНТ-Новый Регион» руководитель Удмуртской Республики ответил о татуировке на ноге в виде буквы «М», моногородах и трендах их развития, "Ижевской винтовке", предприятии "Ижметмаш" и путях вывода его из кризиса, о том что Ижевск будут украшать к Новому году и о подарках детям из малообеспеченных семей.