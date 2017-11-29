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      В случае внезапного похолодания власти Ижевска вновь запустят котельную «Ижметмаша»

      15:40, 29 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      15:40, 29 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      272
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#тепло\n#долги\n#финансы и деньги\n#теплотрасса
      272
      0

      Такая мера будет необходима, если температура воздуха существенно понизится, а перемычка от ТЭЦ-2 к микрорайону «Столичный» еще не будет сдана.

      Ижевск. Удмуртия. В случае холодов власти Ижевска могут запустить котельную «Ижметмаша», остановленную из-за долгов предприятия газовикам. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

      Он сообщил, что сейчас микрорайоны Буммаш и «Столичный» получают тепло через старую перемычку, производительность которой невысока. Если температура воздуха существенно снизится, то она не справится и появится необходимость задействовать дополнительные мощности. «Котельная «Ижметмаша» используется как пиковая котельная, то есть при достижении температур она стоит в резерве. Допустим, сейчас было бы минус 20 градусов, тогда да, необходимо было бы поставлять тепло с этой котельной», - прокомментировал Бикбулатов. Накануне газовики сообщили, что прекратили поставку газа с 24 ноября из-за долгов предприятия. А это 56,7 млн рублей. Тем самым резервная котельная выбыла из схемы теплоснабжения. 

      В конце этой неделе завершается строительство участка магистральной трассы от ТЭЦ-2, так называемой перемычки, протяженностью более километра. Ее появление позволит напрямую обеспечить теплоснабжение микрорайона «Буммаш» и «Столичный» от ТЭЦ и исключить из схемы проблемную котельную «Ижметмаша». «В декабре тепло будет поставляться через эту перемычку», - сказал первый замглавы администрации.

      В случае наступления неожиданных морозов до ввода перемычки в эксплуатацию городские власти готовы вновь ввести режим чрезвычайной ситуации. Тогда газовикам всё же придется поставить ресурс для обеспечения работы котельной «Ижметмаша».

      15:40, 29 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      272
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#тепло\n#долги\n#финансы и деньги\n#теплотрасса

       

       

       

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