Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Удмуртии оснастят 355 классов для предметов «Основы безопасности и защиты родины» и «Технология»

12:04, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии оснастят 355 классов для предметов «Основы безопасности и защиты родины» и «Технология»
12:04, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Источник фото: ИА «Сусанин»
67
0

Регион получил субсидию.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртии выделена субсидия для оснащения в 2025 году классов по предметам «Основы безопасности и защиты родины» (ОБЗР) и «Технология». Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Чуракова.

Всего планируется оснастить 355 классов. Дополнительно бюджет республики профинансирует создание двух ресурсно-методических центров на базе ижевских школ №57 (предмет «ОБЗР») и №80 (предмет «Технология»). Кроме того, объявлен конкурс на оборудование кабинетов ИЗО, музыки и физики.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:04, 19 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование