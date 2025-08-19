Ижевск. Удмуртия. Удмуртии выделена субсидия для оснащения в 2025 году классов по предметам «Основы безопасности и защиты родины» (ОБЗР) и «Технология». Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Чуракова.

Всего планируется оснастить 355 классов. Дополнительно бюджет республики профинансирует создание двух ресурсно-методических центров на базе ижевских школ №57 (предмет «ОБЗР») и №80 (предмет «Технология»). Кроме того, объявлен конкурс на оборудование кабинетов ИЗО, музыки и физики.