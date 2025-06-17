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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Четыре школьника написали в Удмуртии ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

12:45, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Четыре школьника написали в Удмуртии ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
12:45, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
765
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#Удмуртия\n#ЕГЭ
Источник фото: ИА "Сусанин"
765
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Живут они в Ижевске, Глазове и Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку в Удмуртии. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Напомним, сам экзамен состоялся 30 мая. В нём приняли участие 5 719 человек из 5 749 заявившихся, на ГВЭ 63 человека.

Экзаменационную работу на максимальный балл выполнили выпускники из ижевского лицея №41, Физико-математического лицея Глазова, школы №74 Ижевска и школы №2 Сарапула.

Также напомним, что ранее стало известно о 13 стобалльниках по литературе и 23 стобалльниках по химии. 

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12:45, 17 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
765
0
#Удмуртия\n#ЕГЭ