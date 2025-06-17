Ижевск. Удмуртия. Четыре человека набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку в Удмуртии. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Напомним, сам экзамен состоялся 30 мая. В нём приняли участие 5 719 человек из 5 749 заявившихся, на ГВЭ 63 человека.

Экзаменационную работу на максимальный балл выполнили выпускники из ижевского лицея №41, Физико-математического лицея Глазова, школы №74 Ижевска и школы №2 Сарапула.

Также напомним, что ранее стало известно о 13 стобалльниках по литературе и 23 стобалльниках по химии.