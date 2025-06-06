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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На ЕГЭ по химии и литературе 36 выпускников Удмуртии набрали 100 баллов

15:13, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На ЕГЭ по химии и литературе 36 выпускников Удмуртии набрали 100 баллов
15:13, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
254
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ
Источник фото: ИА «Сусанин»
254
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Стали известны первые результаты ЕГЭ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали известны первые результаты ЕГЭ 2025 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

13 школьников набрали максимальный результат на ЕГЭ по литературе. Ещё 23 выпускника набрали 100 баллов на экзамене по химии.

«Отлично, что среди ребят есть ученики сельских школ – Шарканской, Гавриловской, Июльской, Нылгинской, Увинской, Турецкой», — написал глава.

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15:13, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
254
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ