Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали известны первые результаты ЕГЭ 2025 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

13 школьников набрали максимальный результат на ЕГЭ по литературе. Ещё 23 выпускника набрали 100 баллов на экзамене по химии.

«Отлично, что среди ребят есть ученики сельских школ – Шарканской, Гавриловской, Июльской, Нылгинской, Увинской, Турецкой», — написал глава.