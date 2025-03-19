Ижевск. Удмуртия. Ректор УдГУ Галина Мерзлякова прокомментировала ситуацию по участию вуза в федеральной программе «Приоритет-2030». На своей странице в соцсетях она заверила, что университет продолжает принимать участие в программе технологического лидерства.

Напомним, на портале самой программы появился обновлённый список вузов страны, где УдГУ из участников стал кандидатом в участники.

«В 2024 году завершился первый этап ПСАЛ «Приоритет-2030» (с 2021 по 2024 годы). Удмуртский государственный университет в этот период успешно реализовал свою программу развития, выполнив целевые показатели. Отчёты по гранту за все годы работы приняты Минобрнауки РФ без замечаний. Университет привлёк более 500 млн руб. бюджетного финансирования, значительно укрепил материально-техническую базу, освоил около 30 новых научных и образовательных направлений», — отметила Галина Витальевна.

Она пояснила, что с 2025 года программа «Приоритет-2030» преобразована в новый формат, ориентированный на достижение технологического лидерства. Кардинально изменились цели, показатели эффективности, органы управления и механизмы финансирования программы. В феврале 2025 года была запущена новая волна конкурсного отбора, в которой имели право принять участие 122 участника прошлого этапа программы. Претенденты должны были в течение двух недель разработать новые программы развития на перспективу до 2036 года с акцентом на стратегические технологические проекты и обеспечение технологического лидерства.

«Необходимо отметить, что механизм конкурсного отбора не включал в себя оценку результатов работы прошлых лет. УдГУ принял участие в новой волне конкурса, разработал и представил на рассмотрение Совета два технологических проекта. По результатам рассмотрения заявок грантовое финансирование получили 100 вузов. Проекты УдГУ и ещё 21 участника конкурса в 2025 году не получили финансирования из федерального бюджета. Университету присвоен статус кандидата, предполагающий реализацию программы развития за счёт собственных средств, привлечённых средств индустриальных партнёров и софинансирования, а также право претендовать на получение гранта программы «Приоритет-2030» по итогам работы в 2025 году», — подчеркнула ректор УдГУ.

Она заверила, что вуз продолжит работу в обновлённой программе «Приоритет-2030», где главной задачей является реализация проектов и мероприятий, ориентированных на обеспечение технологического лидерства Российской Федерации, в том числе — на создание системы подготовки кадров, способных создавать и эксплуатировать новые наукоёмкие технологии.