Свыше 1800 школьников в Удмуртии попробуют себя в разных профессиях

Ижевск. Удмуртия. Ученики 6-11 классов в Удмуртии поучаствуют во Всероссийском проекте по профориентации «Билет в будущее» (12+), который будет длиться с 16 октября по 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В рамках проекта школьники познакомятся с 78 специальностями, попробуют себя в профессиях: повар-кондитер, парикмахер, швея, системный администратор, ветеринар, медицинская сестра, сварщик, электромонтажник, инженер-проектировщик, каменщик, маляр, столяр, сантехник и других. Занятия будут организованы на базе 23 площадок – в колледжах, техникумах, на базе Глазовского инженерно-педагогического университета и Центра цифрового образования детей «IT-куб» в Ижевске.

«В общей сложности для учеников 6-11 классов проведут 125 профессиональных проб. Каждая из них охватывает отдельную специализацию, где участники могут не только познакомиться с теоретическими аспектами, но и «примерить» на себя конкретную профессию», – рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртии Екатерина Емельянова.

Проект «Билет в будущее» реализуется в Удмуртии с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование».