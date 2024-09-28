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Педагог из Удмуртии стала призёром Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2024»

16:21, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Педагог из Удмуртии стала призёром Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2024»
16:21, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
38
0
#образование
38
0

Конкурс профмастерства работников образования прошел в Уфе.

Ижевск. Удмуртия. Педагог дополнительного образования Регионального образовательного центра «ТАУ» Марина Иванова на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям-2024»
заняла 3 место в номинации «Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности». Об этом сообщила министр образования и науки региона Светлана Болотникова. 

Конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования прошел в Уфе.

Марина Иванова до этого стала абсолютным победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог года Удмуртии - 2024».

16:21, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
38
0
#образование