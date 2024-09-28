Педагог из Удмуртии стала призёром Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2024»

Ижевск. Удмуртия. Педагог дополнительного образования Регионального образовательного центра «ТАУ» Марина Иванова на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям-2024»

заняла 3 место в номинации «Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности». Об этом сообщила министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

Конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования прошел в Уфе.

Марина Иванова до этого стала абсолютным победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог года Удмуртии - 2024».