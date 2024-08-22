Лицеи Удмуртии вошли в списки лучших школ России

Ижевск. Удмуртия. Четыре образовательных учреждения Удмуртии попали в списки лучших школ России по версии рейтингового агентства «RAEX». Об этом сообщается на сайте агентства.

Экономико-математический лицей №29 Ижевска занял 57 строчку рейтинга 300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2024 году. Отметим, что во время составления списка учитывалась доля учеников, которые успешно поступили в ведущие вузы страны.

На сотом месте рейтинга оказался Физико-математический лицей Глазова. А 139 место занимает лицей №41 Ижевска.

Также созданы рейтинги из 100 школ России по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки. В сфере «Экономика и управление» конкуренцию составили бывшие ученики Экономико-математического лицея №29 Ижевска. Он занял 84 место.

В рейтинге конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» Физико-математический лицей Глазова занял 40 место, а Экономико-математический лицей №29 Ижевска — 54.

В сфере «Медицина» хорошую конкуренцию составляют ученики гимназии из Малой Пурги. Это образовательное заведение заняло 73 строчку рейтинга.