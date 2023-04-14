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Директора Института нефти и газа УдГУ лишили учёной степени

10:00, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Директора Института нефти и газа УдГУ лишили учёной степени
10:00, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ
Фото: ИА "Сусанин"
24
0

Это не влияет на возможность управления структурным подразделением.

Ижевск. Удмуртия. Директора Института нефти и газа имени М. С. Гуцериева Удмуртского государственного университета Светлану Колесову лишили учёной степени кандидата наук. Об этом «Сусанину» сообщила проректор по экономике и персоналу Галина Васильева.

В адрес редакции поступило письмо от студентов института, где они сообщали о лишении своего руководителя учёной степени, думая, что это «автоматически должно было привести к лишению звания доцента и к освобождению от должности директора».

Галина Васильева сообщила «Сусанину», что информация о лишении учёной степени кандидатской наук Светланы Колесовой соответствует действительности. При этом Устав УдГУ позволяет ей занимать должность директора, так как Светлана Борисовна «отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к занятию должности в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года — высшее образование, учёное звание, стаж работы».

10:00, 14 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ