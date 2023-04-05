Сарапул. Удмуртия. Виктор Мельников из Сарапула стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, победителями XXVIII ВсОШ по экономике стали 30 человек, а призёрами — 137.

Лучшие результаты продемонстрировали ученики 9, 10 и 11-х классов из Удмуртии и Татарстана, Москвы, Московской, Ростовской и Тюменской областей. В их числе — 18-летний сарапульчанин Виктор Мельников, он показал самый высокий уровень знаний по этой дисциплине среди сверстников.

Отметим, что всего участниками финала ВсОШ по экономике стали 364 школьника из 57 регионов России. Им предстояло пройти два письменных тура, включающих задачи по экономике на разные темы. Виктор Мельников по итогам завершающего этапа олимпиады набрал 80 баллов — самый высокий результат среди учеников 11-х классов.

«Я участвовал в олимпиаде ради поступления в вуз, в первую очередь. Мне нравятся интересные задачи по экономике. Первые девять классов я отучился в Сарапульской школе №13, 10-й и 11-й классы провёл в лицее Высшей школы экономики в Москве. Благодарю моих преподавателей —Александра Николаевича Челеховского, Веру Анатольевну Бахтимову, Рэма Дмитриевича Бахарева. Ближайшие несколько лет планирую полностью отдать изучению экономики, которая мне интересна, и с которой я хочу связать свою дальнейшую деятельность», — отметил юный победитель.

Абсолютные победители, победители и призёры интеллектуального состязания получили право поступления на профильные образовательные программы российских вузов без вступительных экзаменов. Подтверждать это право высокими результатами ЕГЭ не потребуется.