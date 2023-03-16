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В Латинской Америке появятся центры открытого образования Глазовского пединститута

14:56, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Латинской Америке появятся центры открытого образования Глазовского пединститута
14:56, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГГПИ\n#обучение\n#русский язык\n#иностранцы\n#образование
Фото: unsplash.com (Unseen Studio)
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Более 150 жителей Никарагуа, Венесуэлы и Кубы смогут изучать там русский язык.

Глазов. Удмуртия. Глазовский государственный педагогический институт имени Короленко создаст центры открытого образования в Латинской Америке. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Центры появятся в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе. В них все желающие смогут ходить на курсы русского языка, которые разработают методисты, доктора и кандидаты наук. Планируется, что занятия будут посещать не менее 150 иностранцев.

«В образовательную программу войдут основы бизнес-коммуникации, курс по современной литературе и культуре и многое другое. Слушатели также смогут освоить профессиональную лексику, необходимую для разных отраслей производства», — пояснила ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назарова.

Этот проект реализуют на выигранный грант от Минпросвещения России. Планируется, что с помощью центров открытого образования получится укрепить сотрудничество между Россией и государствами Латинской Америки. Помимо этого проект расширит русское языковое и культурное пространство за рубежом. 

14:56, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ГГПИ\n#обучение\n#русский язык\n#иностранцы\n#образование