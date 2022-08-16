Новый детский сад открылся в Ижевске на улице Берша

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии открылся второй корпус детского сада № 15. Расположился он в новом здании на улице Берша, 17. Построен он в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на открытии отметил, что и для города, и для микрорайона улицы Берша объект долгожданный.

«Микрорайон быстро растёт. Рядом на территории Завьяловского района растут новые жилые кварталы, где ижевчане приобретают квартиры. Востребованность в детских садах очень высокая. Это здание детсада — стандартный проект на 220 мест. Но сам сад необычный по образовательным технологиям. Он будет одним из самых передовых», — сказал Олег Бекмеметьев.

Он рассказал, что здесь будет сосредоточены высокотехнологичные площадки, где дети будут расти юными исследователями. Например, на территории детсада расположен комплекс наблюдения за природой «Метеоплощадка».

«При этом здесь оборудован серьёзный набор инструментов. Ребёнок будет их изучать, учиться принимать решения. Это «умный детский сад». По этой технологии будет проходить весь образовательный процесс», — подчеркнул глава Ижевска.

Также в саду будут использовать СТЭМ- и ТРИЗ-технологии, робототехнику. Также учреждение укомплектовали игровым и учебным оборудованием для развития музыкальности, слуха, внимания, воображения, эстетического и художественного вкуса.

Как рассказала заведующая детсадом №15 Екатерина Денисова, учреждение полностью укомплектовано. Кроме того, что само здание новое и наполненное оборудованием, вокруг на площадке также установлены современные тренажёры и игровые объекты.

«Музыкальная площадка, современная спортивная площадка. Внутри есть также музыкальный, спортивный залы, отдельный пищеблок, медицинский блок. Группы просторные, светлые, здание тёплое. В саду 12 групп и 24 воспитателя. Часть детей к нам пришла из очереди, часть — переводом из других садов», — рассказала Екатерина Денисова.

Олег Бекмеметьев также рассказал о планах развития социальной инфраструктуры в городе. В Ленинском районе в сентябре откроют новый детсад в посёлке Машиностроителей на 150 мест, подготовлена проектно-сметная документация на сады на улице Вадима Сивкова и на улице Ворошилова. Все они возводятся в рамках нацпроекта.