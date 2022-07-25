Впервые студентку из Удмуртии наградили медалью Российской Академии Наук

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске студентка ИжГТУ получила медаль Российской Академии Наук. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

В 2022 году Дарья Корепанова закончила 5 курс Машиностроительного факультета. Девушка училась на специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». С 4 курса она разрабатывает программу для внутренней баллистики гладкоствольных орудий.

В 2021 году Дарья Корепанова представляла университет на конкурсе на соискание медали Российской Академии Наук для студентов. Такую награду ранее не получал ни один студент из Удмуртии. По итогам конкурса Дарье присудили медаль РАН за ее работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий».

Девушка также имеет серебряный знак отличия «Национальное достояние», который получила за победу во Всероссийском конкурсе «Национальное достояние России», и обладает патентом Росреестра на «Программы численного моделирования внутренней баллистики подствольного гранатомета». Ранее не существовало надежных матмоделей для гладкоствольных систем, а теперь разработку Дарьи Корепановой, которая успешно прошла испытания, могут использовать для исторических реконструкций, при составлении базы данных, в компьютерных играх или при идентификации музейных образцов.