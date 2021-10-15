Счастливого полета: в Ижевске в школе № 91 прошло посвящение в юные авиаторы

В спецклассе ребята будут изучать профессии воздушного флота.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось посвящение учеников первого авиационного класса. Ребят начнут готовить к работе в гражданском воздушном флоте, сообщает пресс-служба компании «Ижавиа».

Профильный класс под патронажем компании «Ижавиа» впервые открыл свои двери в этом году в школе №91. Отбор в авиакласс прошли 10 юношей и девушек.

Напомним, школа носит имя отважной бортпроводницы Надежды Курченко, которая в 1970 году погибла, пытаясь предотвратить первый в истории страны угон самолета. Ее имя стало символом самоотверженности и профессионализма работников отечественной гражданской авиации.

Посвящение состоялось 15 октября, в годовщину подвига прославленной стюардессы. Вместе со словами напутствия школьники получили нагрудные знаки с символикой авиапредприятия.

Помимо дополнительных занятий по физике, математике и географии ребята будут постигать практическую сторону будущих профессий. Их ждут занятия с действующими экипажами воздушных судов – пилотами, бортпроводниками и инженерами, а также специалистами наземных служб ижевского аэропорта.